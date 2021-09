DJ Ford und General Motors drosseln Fertigung wegen Chip-Mangel

NEW YORK (Dow Jones)--Ford Motor und General Motors reduzieren wegen des Mangels an Halbleitern ihre Produktion. GM teilte mit, seine beiden wichtigsten Pickup-Werke in Silao, Mexiko, und Indiana vorübergehend stillzulegen. Auch in drei anderen Werken werde für einige Wochen die Produktion gestoppt. Ford wird laut Mitteilung die Produktion von Pickups in seinen drei Lkw-Werken in den USA ab nächster Woche drosseln.

Marktforscher von Wards Intelligence schätzen, dass die Fahrzeugverkäufe in den USA im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent gesunken sind. Ohne Berücksichtigung einiger der schwierigsten Monate der Pandemie im Jahr 2020 wurde im August laut Wards der niedrigste Absatz in der Branche seit einem Jahrzehnt verzeichnet.

