Laut Daimler-Chef Ola Källenius bremst die anhaltende Halbleiter-Krise auch den Absatz des Stuttgarter Autobauers. Die Maschinen sollen jedoch ab kommender Woche wieder hochgefahren werden. Daimler-Aktie leicht in Rot. Chip-Krise soll sich spürbar auf Q3-Absatz von Daimler auswirken Gegenüber der "Automobilwoche" verkündete Källenius am Donnerstag, dass aufgrund der Schließung von Fabriken von Halbleiterzulieferern in Malaysia und anderswo die Herausforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...