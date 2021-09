GREIFSWALD (dpa-AFX) - Friedrich Merz hat die CDU auf eine schwierige Endphase im Bundestagswahlkampf eingeschworen. Vor vier Wochen hätte er gesagt, man werde die Wahl gewinnen. "Heute sage ich Ihnen, es wird schwer", sagte der ehemalige Unionsfraktionschef am Donnerstagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Greifswald. "Aber gerade weil es jetzt schwer geworden ist und gerade weil diese Umfragen so sind wie sie sind, geht jetzt ein Ruck durch die CDU."

Nach der Vorstellung eines Wahlkampfteams zusammen mit Unionskanzlerkandidat Armin Laschet werde man zeigen, was man könne. "Und dann wird Vollgas gegeben." Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll Merz selbst zu diesem Team gehören.

Während seiner Rede vor der Alten Mensa musste sich Merz immer wieder gegen Zwischenrufe zur Wehr setzen, etwa als er seine Vorstellung einer Klimapolitik skizzierte. "Das sind die Leute, die alles bestreiten außer ihren Lebensunterhalt", erwiderte Merz./chh/DP/mis