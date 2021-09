BERLIN (IT-Times) - Der Online Essen-Lieferdienst Delivery Hero? will seine Kassen auffüllen und kündigt die Ausgabe von weiteren Wandelschuldverschreibungen in Milliardenhöhe an. Der Vorstand des Online-Lieferservices Delivery Hero S.E. teilte heute mit, die Ausgabe zweier Tranchen von Wandelschuldverschreibungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...