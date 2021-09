ASCHAFFENBURG (dpa-AFX) - "Main-Echo" zu Meldeportal gegen Steuerbetrug:

Anonyme Anzeigen gibt es, seit es Finanzämter gibt. Das einzig Neue am Vorstoß des baden-württembergischen Finanzministers Danyal Bayaz ist, dass man solche Hinweise jetzt im Internet absetzen kann. (...) Es ist halt Wahlkampf und einige haben Angst, dass ihnen die Felle davonschwimmen. Es geht aber nicht darum, dass Nachbar A Nachbar B in die Pfanne haut, weil er beim Weg zur Arbeit zwei Kilometer zu viel angegeben hat. Es geht um miese Gierschlunde und ihre sauberen Helfershelfer in Banken, die Dividendenbescheinigungen mehrfach einreichen, um Steuererstattungen zu erschleichen, die ihnen nicht zustehen, und die die Staatskasse um Milliarden Euro prellen. Ihnen muss das Handwerk gelegt werden./ra/DP/ngu