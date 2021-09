Auf dem Weg zur Treibhausgas-Neutralität gilt Wasserstoff als wichtige Alternative zu fossilen Brennstoffen. Dabei stellt das Gas jedoch besondere Herausforderungen, etwa was die verwendeten Armaturen angeht. Eine Lösung stellt Coaxial-Ventiltechnik dar. Um das Ziel der Treibhausneutralität zu erreichen, findet momentan im Verkehrssektor sowie in der Wärme- und Stromerzeugung und in energieintensiven Industriebereichen wie der Eisen- und Stahlherstellung oder Raffinerien zunehmend ein Umdenken hinsichtlich der Dekarbonisierung statt. Auch der Marinesektor setzt verstärkt auf alternative Kraftstoffe. ...

