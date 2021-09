Zürich (ots/PRNewswire) - Normal ist jetzt hybrid, und diese Arbeitsweise könnte ein grundlegendes Umdenken bei der Messung und Verwaltung der Leistung der Arbeitnehmer erzwingen- Weltweit wünschen sich 53 % der Arbeitnehmer ein hybrides Arbeitsmodell, bei dem sie mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit an einem anderen Ort verbringen.- Die Produktivität hat den Wandel überstanden: 82 % fühlen sich genauso produktiv oder produktiver als zuvor.- Die Zahl der Überstunden hat im letzten Jahr um 14 % zugenommen, wobei mehr als die Hälfte der jungen Führungskräfte angibt, unter Burnout zu leiden- Mehr (73 %) Arbeitnehmer und Führungskräfte fordern, dass ihre Leistung an den Ergebnissen und nicht an den Arbeitsstunden gemessen wird, während nur 36 % der Manager ihre Leistung anhand der Ergebnisse beurteilen.- Die Zufriedenheit mit der Führung ist gering, und es gibt eine zunehmende Entfremdung von den Mitarbeitern. Nur ein Drittel der Nicht-Führungskräfte hat das Gefühl, dass sie im Unternehmen die gebührende Anerkennung erhalten.- Die Angst vor der Rückkehr ins Büro ist in Australien (53 %) am größten, dicht gefolgt vom Vereinigten Königreich (52 %) und Kanada (51 %).Die Covid-19-Pandemie prägt nach wie vor unsere Arbeitspraktiken und unsere Einstellung zur Arbeit, wobei sowohl Arbeitnehmer als auch Führungskräfte anhaltende und dauerhafte Veränderungen bei der Art und Weise, wie und wo wir arbeiten und wie Leistung gemessen wird, fordern, so eine neue Studie.Die Adecco Group, das weltweit führende Unternehmen für Personallösungen, hat heute die Ergebnisse ihrer neuesten und umfassendsten globalen Studie <53Resetting Normal: Defining the New Era of Work vorgestellt, in der untersucht wird, wie sich die Einstellung zur Arbeit in den letzten 12 Monaten verändert hat, und in der die Schlüsselthemen hervorgehoben werden, die Unternehmen bewältigen müssen, um sich in dieser Zeit des Übergangs erfolgreich anzupassen. Ein Jahr, nachdem die Pandemie die Art und Weise, wie wir arbeiten, für immer verändert hat, baut dieser Bericht auf der Studie der Gruppe für das Jahr 2020 auf und konzentriert sich auf die Aussichten für das Jahr 2021 und darüber hinaus, wobei die Studie 25 Länder und 15.000 Befragte in Büros auf der ganzen Welt umfasst.Der Vorstandsvorsitzende der Adecco-Gruppe, Alain Dehaze, sagte: "Für diejenigen, die nicht daran gebunden sind, physisch anwesend zu sein, um ihre Arbeit zu verrichten, liegt es auf der Hand, dass wir nie wieder auf die gleiche Weise ins Büro zurückkehren werden und dass die Zukunft der Arbeit flexibel ist. Die Pandemie hat bestehende Trends so weit beschleunigt, dass sie nicht mehr ignoriert werden können, und der künftige Erfolg hängt davon ab, dass sich Einzelpersonen und Führungskräfte darauf einstellen.Unsere Untersuchungen zeigen deutlich, dass es keine Einheitsgröße gibt, wenn es darum geht, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen, und wir sehen immer häufiger, dass Führungskräfte damit zu kämpfen haben, Fernarbeit und die Betreuung ihrer Teams unter einen Hut zu bringen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Lücke zu schließen, indem wir Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten ausstatten, die sie benötigen, um die Motivation neu zu entfachen und eine kohäsive Unternehmenskultur aufzubauen, die eine erfolgreiche, belastbare und gesunde Belegschaft erhält und entwickelt. Dies ist nicht länger ein 'wäre gut zu haben', sondern der Kampf um die Talente wird hier stattfinden. Unternehmen, die in der Lage und willens sind, diese Probleme zu erkennen und zu bewältigen, werden florieren, während diejenigen, die dies nicht tun, möglicherweise ins Hintertreffen geraten.Dank der Erkenntnisse aus der Umsetzung unserer eigenen Future@Work-Strategie und unserer weltweiten Präsenz ist die Adecco Group gut aufgestellt, um Lösungen für diese dynamischen Chancen und Herausforderungen zu entwickeln und umzusetzen."Die wichtigsten Forschungsergebnisse:Hybrides Arbeiten wird sich durchsetzen, aber Flexibilität ist der SchlüsselDie Studie zeigt, dass weltweit ein großer Teil (53 %) der Arbeitnehmer ein hybrides Arbeitsmodell wünscht, bei dem mindestens die Hälfte der Arbeitszeit aus der Ferne erbracht wird, und dass ein großer Teil der Arbeitnehmer (71 %) zu Hause über eine Einrichtung verfügt, die eine effektive Fernarbeit aus dem Homeoffice ermöglicht. Die letzten 18 Monate haben bewiesen, dass Fernarbeit nicht mit Produktivitätseinbußen verbunden ist und dass eine integrativere und flexiblere Arbeitsweise möglich ist. Mehr als drei Viertel der Arbeitnehmer möchten ihre Arbeitszeit flexibel gestalten und ins Büro zurückkehren, allerdings zu ihren eigenen Bedingungen. Dies gilt insbesondere für die jüngere Generation und für Eltern, die mehr Zeit im Büro verbringen wollen, wobei diejenigen, die Kinder haben, mehr im Büro sein wollen (51 %) als diejenigen, die keine Kinder haben (42 %).Produktivität und ErgebnisorientiertheitZwar haben viele von der hybriden Arbeitsweise profitiert, doch nicht alle haben positive Erfahrungen gemacht. Die Frage nach der Länge der Arbeitswoche muss geklärt werden, denn die Zukunft bleibt flexibel: Die Zahl der Nennungen von langen Arbeitszeiten ist im letzten Jahr um 14 % gestiegen, und mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer (57 %) gab an, dass sie die gleiche Arbeit auch in weniger als 40 Stunden erledigen könnten. Mehr (73 %) Arbeitnehmer und Führungskräfte fordern, an Ergebnissen und Resultaten gemessen zu werden und nicht an den geleisteten Arbeitsstunden - ein Trend, der bereits im Jahr 2020 stark ausgeprägt war.Schlechte psychische Gesundheit als schnell wachsendes Problem hervorgehobenDer Bericht zeigt auch, dass wir Gefahr laufen, eine neue Generation von Führungskräften zu verlieren - mehr als die Hälfte der jungen Führungskräfte (54 %) leidet unter Burnout, und 3 von 10 Arbeitnehmern geben allgemein an, dass sich ihre geistige und körperliche Gesundheit in den letzten 12 Monaten verschlechtert hat. Unternehmen müssen neu bewerten, wie sie ihre Mitarbeiter im Rahmen des neuen hybriden Arbeitsmodells besser unterstützen und ihnen Ressourcen für ihr Wohlbefinden zur Verfügung stellen können. 67 % der Nicht-Führungskräfte geben an, dass die Führungskräfte ihre Erwartungen hinsichtlich der Kontrolle ihres psychischen Wohlbefindens nicht erfüllen.Das FührungsdefizitIn ähnlicher Weise besteht eine große Diskrepanz zwischen der Einschätzung der eigenen Leistung durch das Management und der Meinung der Mitarbeiter. Die Zufriedenheit mit der Führung ist gering: Nur ein Drittel der Nicht-Führungskräfte hat das Gefühl, dass sie im Unternehmen die gebührende Anerkennung erhalten, und nur die Hälfte aller Arbeitnehmer ist der Meinung, dass ihre Vorgesetzten die Erwartungen in Bezug auf die Förderung einer guten Arbeitskultur (48 %) oder die Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (50 %) erfüllt oder übertroffen haben. Besonders ausgeprägt ist dies in Westeuropa und Japan, wo die Zufriedenheit mit der Unternehmensführung am geringsten ist.Massenrücktritt? W arnzeichen für Unternehmen, wenn Arbeitnehmer ihre berufliche Laufbahn neu bewertenSchließlich zeigen die Ergebnisse, dass die Motivation und das Engagement auf einem Tiefstand sind, dass weniger als die Hälfte mit den Karriereaussichten in ihrem Unternehmen zufrieden sind, dass fast 2 von 5 einen Berufswechsel in Erwägung ziehen und dass 41 % einen Wechsel zu einem Arbeitsplatz mit flexibleren Arbeitsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Die vorhergesagte "große Resignation" ist noch nicht eingetreten, aber die Zeit ist reif für Unternehmen, sich wieder mit ihren Mitarbeitern zu verbinden. Darüber hinaus sind zwei Drittel der Arbeitnehmer zuversichtlich, dass die Unternehmen wieder in größerem Umfang Personal einstellen werden, wobei Sicherheit, Vertretung, Kultur, Wohlbefinden und Entwicklung die wichtigsten Aspekte der Beschäftigung in der Zukunft sind.Für weiterführende Informationen:- Laden Sie das Resetting Normal: Defining the New Era of Work Whitepaper hier herunter.- Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter ResettingNormal für UpdatesInformationen zur Adecco GroupDie Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Beratung und Lösungen im Bereich Fachkräfte. Wir glauben daran, dass die Zukunft für alle da ist und befähigen jeden Tag mehr als 3,5 Millionen Karrieren.In 60 Ländern qualifizieren, entwickeln und stellen wir Talente ein, damit den Unternehmen die Arbeitswelt der Zukunft offen steht. 