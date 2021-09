Basierend auf zahlreichen Kundenprojekten identifiziert PwC Schweiz im neuen Whitepaper «How to capture opportunities in disruptive banking and insurance» sechs Schlüsseltrends.Zürich - Basierend auf zahlreichen Kundenprojekten identifiziert PwC Schweiz im neuen Whitepaper «How to capture opportunities in disruptive banking and insurance» sechs Schlüsseltrends. Unternehmen müssen diese Trends in ihrer Strategieplanung berücksichtigen, um relevant zu bleiben und ihre Marktanteile halten zu können. Veränderte Kundenbedürfnisse Positive Kundenerlebnisse werden zunehmend zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...