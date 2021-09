Ab sofort beginnt die Integration der Firma, die Industriekunden mit Schokoladenspezialitäten und -dekorationen beliefert, wie es in einer Mitteilung von Barry Callebaut vom Freitag heisst.ECC wurde im Jahr 1993 gegründet und betreibt eine Schokoladenfabrik und ein Lager in Malle in der Nähe von Antwerpen. Mit dem Kauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...