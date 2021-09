Als energieintensives Unternehmen hat BASF natürlich einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Diesen will der weltgrößte Chemieproduzent aber in den kommenden Jahren deutlich verringern. Daher setzt der DAX-Konzern auf Strom aus Windkraft. Zu diesem Zweck wurde der Kauf einer Beteiligung an dem dann größten Windpark der Welt jetzt schon abgeschlossen.Eigentlich hieß es in der im Juni veröffentlichten Vereinbarung, dass der Deal erst im vierten Quartal fixiert werden könne. BASF erhält von Vattenfall 49,5 Prozent ...

