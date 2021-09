Heute können Dax-Anleger auf frische Impulse aus Übersee hoffen. Im gestrigen Handel herrschte erneut Zurückhaltung unter den Investoren, so kurz vor den US-Jobbericht wollte man sich nicht aus dem Fenster lehnen. Dementsprechend wenig bewegt präsentierte sich der Deutsche Aktienindex. Am Ende des Handelstages stand ein Plus von gerade einmal 16 Punkten bei 15.840 Zählern zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...