03.09.2021 - Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) ist entfessest: Der Kurs hält sich bei gut 0,20 EUR. Und jetzt wird es langsam heiss. Ab 09.30 Uhr wird in einem Hearing vor dem Amsterdamer District Gericht von Gläubigervertretern in einerAnhörung über den Vergleichsvorschlag des Steinhoff Konzerns für die Beilegung der Streitigkeiten/Schadensersatzforderungen gegen die neiderländische Steinhoff International Holdings BV.. Und hierbei geht es um die Verluste der Käufer der Aktie an der Börse, und um Verluste aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...