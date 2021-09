DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. September

(NEU: Uhrzeit für Vorstellung des "Zukunftsteams" von Laschet)

=== *** 09:00 DE/Unions-Kanzlerkandidat Laschet stellt "Zukunftsteam" vor, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 58,2 zuvor: 58,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,4 1.Veröff.: 56,4 zuvor: 56,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,5 1.Veröff.: 61,5 zuvor: 61,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,7 1.Veröff.: 59.7 zuvor: 59,8 Einkaufsmanagerindex Gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,5 1.Veröff.: 59,5 zuvor: 60,2 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1.Veröff.: 55,5 zuvor: 59,6 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +720.000 zuvor: +943.000 Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Verröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 59,9 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 61,6 Punkte zuvor: 64,1 Punkte *** 22:05 DE/Entscheidung über Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse, u.a. Erweiterung des DAX auf 40 (bislang 30) Werte und Verkleinerung des MDAX auf 50 (60) Werte *** DE/Pkw-Neuzulassungen August - EU/Abschluss des Treffens der Außenminister - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Fitch); Estland (Moody's); Finnland (S&P); Lettland (Fitch); Spanien (Moody's); Zypern (S&P) ===

