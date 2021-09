Während der Westen Hitzewellen und verheerende Waldbrände erleidet, im Süden immer mehr Hurrikans und Tornados wüten, versinkt der Nordosten in einem der niederschlagsreichsten Sommer der Geschichte.New York - In Roland Emmerichs Katastrophenfilm «The Day After Tomorrow» von 2004 versinkt New York infolge klimatischer Veränderungen im Chaos und meterhohen Flutwellen. Seit Mittwochnacht vergleichen viele Internetnutzer in den USA die historisch starken Regenfälle und Überschwemmungen in New York mit den apokalyptischen Bildern aus Hollywood. «The Day After Tomorrow» - Übermorgen - sei im Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...