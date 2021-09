DJ Walter-Borjans: SPD wird bei Wahlsieg "mit allen reden"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat für den Fall eines Sieges der SPD bei der Bundestagswahl auch Gespräche mit der Linken angekündigt. "Wir werden mit allen reden, das ist ja wohl normal", sagte Walter-Borjans im ARD-Morgenmagazin. "Wir werden uns doch jetzt nicht einer Seite ausliefern, indem wir sagen, mit der anderen reden wir schon gar nicht, und dann stehen wir da und müssen das schlucken, was der Kleinere, der sich beteiligen soll, sagt." Die SPD habe ihr Programm, "und auf dieser Grundlage werden wir reden". Insofern sei das eine die Bildung der Koalition, und auf dieser Grundlage werde Politik für Deutschland gemacht.

Er hoffe sehr, dass es zu einer Koalition unter Führung der SPD komme. "Die Richtlinien der Politik in Deutschland in einer Regierung bestimmt die Kanzlerin oder der Kanzler", betonte Walter-Borjans. Zu Vorwürfen eines Linksrutsches bei der SPD verwies er unter anderem darauf, dass er selbst sieben Jahre Finanzminister in Nordrhein-Westfalen und jahrelang in der Wirtschaftsförderung tätig gewesen sei. Dass er "der personifizierte Linksrutsch der SPD" sei, bringe ihn deshalb "zum Schmunzeln".

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hatte den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz im Wahlkampf mehrfach vergeblich aufgefordert, eine Koalition mit der Linken auszuschließen. Aus der Union wird angesichts der guten Umfragewerte der SPD, die CDU und CSU inzwischen in den Erhebungen überholt hat, vor einem Linksrutsch gewarnt.

