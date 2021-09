Köln (ots) - Der Sender ONE feiert Geburtstag, denn am 3. September 2016 wurde Einsfestival in ONE umbenannt. Zum fünfjährigen Jubiläum freut sich Ingmar Cario, ONE-Programmchef und stellvertretender WDR-Programmdirektor, über ein geschärftes Profil, ordentliche Marktanteile und den ersten Grimme-Preis.Aus dem ehemaligen "Gemischtwarenladen" Einsfestival mit Inhalten unterschiedlichster Genres entwickelte die ONE-Redaktion ein Programm für hochwertige Fiction und Unterhaltung. Seitdem stieg der Marktanteil von 0,4 Prozent in 2016 auf 1,0 Prozent im ersten Halbjahr 2021. "Für einen Spartenkanal ein sehr ordentliches Ergebnis", freut sich ONE-Programmchef Ingmar Cario, "erreicht durch kluge Planung, gute Ankäufe von Lizenzproduktionen und intelligente Programmierung."Als Höhepunkt erhielt ONE zum Geburtstag seinen ersten Grimme-Preis für die 10-teilige Politsatire "Parlament". Eine deutsch-belgisch-französische Koproduktion, die ONE mitproduziert hat. Im Linearen und im Digitalen möchte der Sender weiterhin die 30 bis 50-Jährigen für die ARD gewinnen und den Zuschauer:innen ein besonderes Angebot bieten. Das lineare Fernsehen bleibt der Ort für starke Premieren. Dank der hochwertigen Fiction- und Unterhaltungs-Formate stieg der Marktanteil in diesem Jahr erstmals auf ein Prozent. Auch das digitale Angebot entwickelt sich positiv: In den vergangen zwei Jahren haben sich die Abrufzahlen von ONE in der Mediathek verfünffacht. Damit ist ONE als Channel ein wichtiger Pfeiler der ARD Mediathek.Hinter dem Erfolg steht eine siebenköpfige Redaktion, die viel Arbeit und Zeit investiert. Zum Beispiel in die ONE Eigenproduktion "Bauerfeind - Die Show zur Frau". Die nächste Staffel ist in Arbeit und wird zwölf Sendungen umfassen, die ab Ende September immer mittwochs ausgestrahlt werden. Im Linearen erfreuen sich neben "Dr. Who" ebenfalls "Agatha Christies Marple" und "Agatha Christies Poirot" großer Beliebtheit bei der Zuschauerschaft. Cario: "Wir programmieren nicht auf Teufel komm raus auf Quote. Uns ist es wichtig, unseren Zuschauer:innen und Nutzer:innen ein wertvolles und im besten Sinne öffentlich-rechtliches Fiction- und Unterhaltungsprogramm zu bieten".Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5010371