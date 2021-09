von Redaktion Euro am Sonntag Die Ergebnisse für das zweite Quartal der meisten Unternehmen in den USA und Europa waren geradezu rekordverdächtig. Dennoch fielen die Zuflüsse in Aktien-ETFs im Juli zumeist moderater aus als zuvor. Dafür dürfte nicht nur die einsetzende Urlaubssaison gesorgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...