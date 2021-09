BERLIN (dpa-AFX) - Für weiteres Wachstum hat sich der Online-Lieferdienst Delivery Hero mittels der Ausgabe von Wandelanleihen mehr als eine Milliarde Euro an frischem Geld beschafft. Eine erste Tranche von mehr als 750 Millionen Euro werde mit 1,0 Prozent verzinst, der Kupon einer zweiten Tranche von über 500 Millionen Euro betrage 2,125 Prozent, wie der Dax-Konzern am späten Donnerstagabend mitteilte. Das Unternehmen hatte das Vorhaben bereits kurz nach Börsenschluss angekündigt. Die Verzinsung liegt damit am oberen Ende der Vorstellung des Delivery-Hero-Managements.

Die Ausgabe der Wandelanleihen, die mittelfristig zu einer höheren Aktienzahl führen können, drückte auf den Kurs. Die Papiere gaben im frühen Handel etwas mehr als zwei Prozent nach und lagen damit am Dax-Ende. Allerdings war der Kurs in einer Woche um knapp zehn Prozent nach oben gegangen. Am Donnerstag waren die Papiere im Xetra-Handelsverlauf noch bis auf knapp 135 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Ende April geklettert.

Der Konzern nutzt dennoch das aktuell noch sehr attraktive Niedrigzinsumfeld, um sich günstig Geld zu beschaffen, während einige Notenbanken bereits über eine tendenzielle, leichte Straffung der Geldpolitik nachdenken. Das würde die Finanzierungskosten für Unternehmen dann wohl steigen lassen, auch wenn es noch Monate dauern dürfte, bis es soweit ist.

Die Wandelschuldverschreibungen laufen bis 2026 beziehungsweise 2029. Allerdings kann das Unternehmen sie ab dem 30. September 2024 (erste Tranche) und ab dem 30. September 2025 (zweite Tranche) unter bestimmten Voraussetzungen in Aktien umwandeln. Dabei soll der anfängliche Wandelpreis beider Tranchen bei 183,12 Euro betragen, was einer Prämie von 40 Prozent auf den Referenzpreis entspreche.

Das frische Geld aus dem Anleihenverkauf will das Management "für allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden sowie um - bei entsprechenden Gelegenheiten - ins Wachstum zu investieren. Analyst Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies kommentierte in einer ersten Reaktion, dass es angesichts der breit gefächerten Branche und des Umfangs der Aktivitäten von Delivery Hero viele Verwendungszwecke für das neue Geld gebe.

Fest stehe aber, dass Delivery Hero es bislang meisterhaft verstanden habe, den gestiegenen Börsenwert auszunutzen und damit in puncto Kapitalausstattung mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Thorne beließ sein Kursziel bei 180 Euro mit einer Kaufempfehlung. Jüngst hatte das "Manager Magazin" berichtet, Delivery Hero stehe vor dem Einstieg beim Lieferdienst-Startup Gorillas für zunächst rund 200 Millionen Euro. Später sollen demnach weitere 200 bis 400 Millionen Euro investiert werden.

Aktuell arbeitet der Dax-Konzern am Abschluss der Übernahme des südkoreanischen Lieferdienstes Woowa sowie der Integration des zugekauften Unternehmens. Hier gab es zuletzt den entscheidenden Fortschritt. So fand der Dax-Konzern einen Käufer für seine eigene Südkorea-Tochter Yogiyo. Die koreanischen Behörden hatten die Trennung von der Sparte zur Voraussetzung dafür gemacht, dass Woowa übernommen werden darf./ngu/zb/nas