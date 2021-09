In der Türkei hat sich die Inflation den dritten Monat in Folge verstärkt. Die Inflationsrate steuert damit auf die Marke von 20 Prozent zu. Im August seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 19,25 Prozent gestiegen, teilte das türkische Statistikamt am Freitag in Ankara mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...