Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt ist es im Vorfeld der heute im Mittelpunkt anstehenden US-Daten zu einer kleinen Erholung gekommen, so die Analysten der Helaba.Sowohl bei der EZB als auch bei der FED stelle sich die Frage, wann es zur Reduzierung der Anleihekäufe kommen werde. Während Sorgen vor einem geringeren Ankaufstempo in der Eurozone zuletzt etwas zugenommen hätten, habe es in den USA eine Beruhigung gegeben, da das Tapering nicht unmittelbar mit Zinserhöhungen gekoppelt sei. Inwieweit der US-Arbeitsmarktbericht hier aber für eine Neubewertung sorgen werde, bleibe abzuwarten. ...

