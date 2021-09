DJ Laschet will mit "Zukunftsteam" im Wahlkampfendspurt punkten

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) geht mit einem achtköpfigen "Zukunftsteam" in den Endspurt des Wahlkampfes zur Bundestagswahl im September und versucht so, das Ruder angesichts jüngst sinkender Umfragewerte herumzureißen. "Es geht um eine Richtungsentscheidung", sagte der CDU-Vorsitzende bei der Präsentation des Personaltableaus 23 Tage vor der Wahl in Berlin. "Es geht jetzt um Inhalte." Ihm sei wichtig, dass die Union als Team zusammenarbeite.

"Ich freue mich schon auf diesen Endspurt, und ich freue mich vor allem darauf, in den nächsten Tagen einmal zu sehen, welche weiteren Persönlichkeiten denn die SPD aufzubieten hat", betonte Laschet. Die Union ist inzwischen von der SPD und ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz in mehreren Umfragen überholt worden.

Zu dem von Laschet vorgestellten Team gehören Ex-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) für den Bereich Wirtschaft und Finanzen, Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) für Klima und Energie, Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) für Digitalisierung, Terrorexperte Peter Neumann für Sicherheitspolitik, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) für Bildung, CDU-Vize Silvia Breher für Familien, der Musikmanager und CDU-Bundestagskandidat Joe Chialo für die Kreativwirtschaft und die sächsische Staatsministerin Barbara Klepsch (CDU) für Soziales.

Das Thema Wirtschaft sei "wichtig für alles, was wir in den nächsten Jahren leisten wollen", sagte Laschet. "Wir müssen nach der Pandemie wieder zu wirtschaftlichem Wachstum kommen." Als erste Person seines Team stellte er Merz vor. Dieser sei "jemand, der weit über die Partei hinaus Anerkennung auf diesem Feld hat" und "einer der profiliertesten Finanz- und Wirtschaftspolitiker der Bundesrepublik".

Merz betonte, es sei "ein extrem wichtiges Thema, dass wir neue wirtschaftliche Dynamik in diesem Land entwickeln". Es gehe darum, Innovationen auf den Weg zu bringen, um solide Staatsfinanzen und einen stabilen Euro. "Wir halten fest an der Schuldenbremse, wir wollen wieder ausgeglichene Haushalte", betonte Merz. Jung betonte seinerseits, dass "mehr Tempo beim Klimaschutz" nötig sei. "Der Klimaschutz ist eine Menschheitsfrage, aber Technologieführerschaft ist auch Überlebensfrage der deutschen Wirtschaft." Bär kündigte zudem an, sie wolle "einen neuen digitalen Turbo zünden".

