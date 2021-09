... behördlich untersucht. Der VIRGIN-Flug am 11. Juli erreichte eine Höhe von 86 Kilometern, CEO Richard Branson war an Bord und sein kleines Abenteuer galt bisher als Erfolg. Nun startete die Federal Aviation Administration (FAA) eine Untersuchung von Unregelmäßigkeiten während des Flugs. In der Rückkehrphase soll das Fluggerät vom Kurs abgekommen sein. Das Unternehmen versicherte, die Passagiere seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Man unterstütze die Untersuchung der FAA.



