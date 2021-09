Köln (ots) - TOGGO Radio wurde gestern in Hamburg mit dem deutschen Radiopreis 2021 ausgezeichnet. Für seine gelungene Anti-Rassismus-Woche "Zusammen sind wir bunt" erhielt das Kinder- und Familienradio den begehrten Preis in der Kategorie "Beste Programmaktion" und konnte sich so gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Die Grimme-Jury bezeichnet die Aktionswoche als "Radio für alle" und würdigt besonders die "rundum zielgruppengerechte Ansprache und Interaktion" auf Augenhöhe sowie die Sensibilisierung der jungen Zielgruppe für das hoch relevante Thema.



TOGGO Radio setzte sich auf edukativ spielerische Art und Weise mit der Thematik Anti-Rassismus auseinander. Hierbei wurde der Spagat zwischen informativer Verarbeitung und kindgerechter Vermittlung auf Augenhöhe gekonnt gemeistert. So wurde die Thematik eine Woche lang durch Moderationen, Interviews oder Kurz-Hörspiele in die Programmwelt von TOGGO Radio integriert und mit großer Sorgfalt behandelt. Der Radiosender positioniert sich klar gegen Rassismus und stellt Eigenschaften wie Zusammenhalt, Inklusion und Diversität in den Vordergrund.



Nach knapp einem Jahr on air ist der Radiopreis 2021 bereits die zweite Auszeichnung für das Team von TOGGO Radio: "Wir platzen vor Freude! Der deutsche Radiopreis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Es ist eine absolute Ehre für uns, diesen bereits nach nur so kurzer Zeit gewonnen zu haben. Mit der Anti-Rassismus-Woche hat das Team großartige Arbeit geleistet. Der Preis bestätigt unser Engagement, die junge Zielgruppe durch kindgerecht ausgestaltete Programmwelten für gesellschaftlich relevante Themen zu sensibilisieren. In Zukunft möchten wir dieses Engagement noch mehr vorantreiben und gemeinsam weitere tolle Programmaktionen gestalten", so Florian Federiconi, Head of Trends & Aktuelles und Development.



Der deutsche Radiopreis zeichnet besondere Sendungen sowie auditive Leistungen aus, die das Medium Radio für seine Stärke und Innovationskraft hervorheben und so Maßstäbe setzen.



