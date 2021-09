China ist ein Zukunftsmarkt. Aufgrund der schieren Größe der Bevölkerung und der Stärke der Wirtschaft gilt das für viele Bereiche, so auch für Finanzdienstleistungen. Erst kürzlich hat die Kommunistische Partei Joint Ventures unter ausländischer Mehrheitsbeteiligung ermöglicht. Im Finanzsektor steigen deshalb auch europäische Konzerne in China ein. Die BNP Paribas könnte kurz vor diesem Schritt stehen.Laut der Nachrichtenagentur Reuters befindet sich die BNP in Gesprächen mit der Agricultural Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...