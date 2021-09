Der Chemiepark Knapsack wird durch ein weiteres Areal am Standort Hürth ergänzt. Anfang September hat der Betreiber Yncoris mit der Vermarktung des 13 ha großen Geländes begonnen, auf dem mehrere hundert Arbeitsplätze entstehen sollen. Die Erweiterung trägt den Namen "The New Knapsite" und grenzt in südlicher Richtung direkt an den bestehenden Chemiepark-Standort Hürth an. Dadurch findet das Gelände auch Anschluss an Straße und Schiene und wichtige Zulieferunternehmen in der Nachbarschaft. Die Nutzer des neuen Geländes sollen zudem von der Energie- und Medienversorgung, der Entsorgung sowie dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...