(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 06.09.2021(Nr. 415) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Juli 2021(Nr. N 053) Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, endgültige Ergebnisse der Landwirtschaftszählung, Jahr 2020Dienstag, 07.09.2021(Nr. 416) Produktionsindex, Juli 2021(Nr. 417) Dienstleistungen (Umsatz, Beschäftigte), 2. Quartal 2021(Nr. 36) Zahl der Woche: CO2-Emissionen der privaten Haushalte im Bereich Wohnen, 2000-2019Mittwoch, 08.09.2021(Nr. 418) Drittmitteleinnahmen an Hochschulen, Jahr 2019Donnerstag, 09.09.2021(Nr. 419) Außenhandel, Juli 2021(Nr. 420) Inlandstourismus, Juli 2021(Nr. 421) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, August 2021(Nr. 422) Mobilitätsveränderungen in der Corona-Pandemie, August 2021 (im Laufe des Tages)Freitag, 10.09.2021(Nr. 423) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, August 2021(Nr. 424) Insolvenzen, 1. Halbjahr 2021 einschl. Trendindikator August 2021(Nr. 425) Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, Juni 2021(Nr. 426) Beschäftigte und Umsatz im Handwerk, 2. Quartal 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html