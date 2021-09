Berlin-München (ots) - Am 15. September werden drei Teams für die Endrunde des Deutschen Zukunftspreises, Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, vorgestellt. Ihre Projekte sind beispielhaft für Konsequenz, Mut und Effizienz deutscher Forschung und Entwicklung. Aus wissenschaftlicher Exzellenz entstehen Vorteile für die Gesellschaft, für den Erhalt der Umwelt und die Sicherung wirtschaftlichen Fortschritts.Die Nominierungen der Jury für dieses Jahr haben folgende Ziele:- mit einem neuen Material wird eine etablierte Technologie zum gesundheitlichen Nutzen der Menschen auf ein neues Level gehoben,- durch eine alternative Rohstoffquelle werden nachhaltig produzierte Produkte möglich,- durch die beherzte und schnelle Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in ein erstes Produkt gelingt die Umkehr einer beängstigenden Entwicklung.Zur Pressekonferenz Bekanntgabe der Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2021am 15. September 2021, 11.00 Uhr, Ehrensaal des Deutschen Museums, Museumsinsel 1, 80538 Münchensind die Vertreter*innen der Medien herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sich im Büro Deutscher Zukunftspreis oder der Pressestelle des Deutschen Museums an.Neben den nominierten Teams sprechen Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, Mitglied der Jury des Deutschen Zukunftspreises und Generaldirektor des Deutschen Museums, Ministerialdirektor Dr. Oliver Schmolke, Leiter der Abteilung Inland im Bundespräsidialamt, und Prof. Dr. Ferdi Schüth, Vorsitzender der Jury des Deutschen Zukunftspreises.Aufgrund der derzeit noch geltenden Pandemiebeschränkungen wird die Pressekonferenz auch per Livestream verbreitet: www.deutscher-zukunftspreis.de und www.deutsches-museum.de, Fragen der Presse können gerne über presse@deutsches-museum.de eingespielt werden.Ausführliche Informationen und Bildmaterial über die nominierten Teams sind ab der Bekanntgabe am 15. September 2021 unter: www.deutscher-zukunftspreis.de, www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis oder www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/ zu finden.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am 17. November 2021 in Berlin eines der drei nominierten Teams mit dem diesjährigen Deutschen Zukunftspreis, dem Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, aus. Der Preis ist mit 250 000 Euro dotiert und wird jährlich vergeben.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+ 49 (0) 89 30703444+49 (0) 172 85 20 982info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25570/5010467