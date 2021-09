Neckarsulm (ots) - In diesem Jahr starten deutschlandweit etwa 1.000 Auszubildende, Abiturientenprogramm-Teilnehmer und dual Studierende ihre berufliche Zukunft bei Kaufland. Mit 15 Ausbildungsberufen und 20 dualen Studiengängen in den Filialen sowie in den Dienstleistungszentralen, Logistikzentren und Fleischbetrieben gibt es für jeden den passenden Berufseinstieg."Als attraktiver Arbeitgeber bieten wir allen Berufsstartern eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung", sagt Evelyn Opel, Geschäftsleitung Personal Deutschland. "Uns ist es wichtig, Nachwuchskräfte zu fördern und jungen Menschen einen guten Einstieg in ihr Berufsleben zu geben. Sie sind unsere Fach- und Führungskräfte der Zukunft."Alle Neueinsteiger erwartet eine praxisorientierte Ausbildung, in der sie die facettenreiche Welt des Handels kennenlernen. Sie profitieren von umfangreichen Schulungsangeboten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, von Einsätzen in Schnittstellenbereichen und von Training-on-the-job-Maßnahmen. Da das Unternehmen auf die Entwicklung von Nachwuchskräften aus eigenen Reihen setzt, haben sie gute Übernahmechancen.Die Vergütung der Einstiegsprogramme liegt weit über dem branchenüblichen Niveau und den gesetzlichen Mindestanforderungen. Auch auf diese Weise unterstreicht Kaufland sein Engagement für Berufseinsteiger. Auszubildende erhalten bereits im ersten Ausbildungsjahr eine Vergütung von 1.000 Euro pro Monat, dual Studierende im ersten Jahr 1.500 Euro pro Monat.Ein besonderer Tipp ist das Abiturientenprogramm: Hier ist es möglich, in drei Jahren zwei Abschlüsse und den Ausbilderschein zu erwerben. In den ersten 18 Monaten erfolgt die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel, in weiteren 18 Monaten die Fortbildung zum Handelsfachwirt und die Qualifikation zum Ausbilder. Die Voraussetzung hierfür ist mindestens eine Fachhochschulreife. Teilnehmende des Abiturientenprogramms starten mit einer Vergütung von 1.100 Euro pro Monat.Mehr über die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten bei Kaufland, auch schon für den Ausbildungsstart 2022, unter kaufland.de/schueler.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Annegret Adam, Rötelstraße35,74172 Neckarsulm, Telefon +49 7132 94-680448, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5010465