Die Daten sind von grosser Bedeutung, weil die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik eng an die Entwicklung des Arbeitsmarktes koppelt.Paris - An den europäischen Börsen gehen die Anleger am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht kein Risiko ein. Der EuroStoxx 50 bewegte sich im frühen Handel nicht gross vom Fleck, erst am Nachmittag dürften die Karten mit den Nachrichten aus Übersee neu gemischt werden. Zuletzt stand der Leitindex knapp mit 0,09 Prozent im Minus bei 4228,32 Punkten. Die Daten sind von grosser Bedeutung...

