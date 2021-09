Das Statistikamt in Ankara hat heute früh die Inflation für die Türkei im Monat August vermeldet mit 19,25 Prozent im Jahresvergleich. Damit klettert sie von Monat zu Monat immer weiter deutlich an, von 18,95 Prozent, 17,53 Prozent und 16,59 Prozent in den drei Monaten zuvor. Entscheidend ist auch, dass der türkische Leitzins bei 19 Prozent ...

