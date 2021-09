Die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar feiert in der laufenden Handelswoche ein starkes Comeback. Der Titel legte seit Montag zweistellig zu und hat nun auch eine weitere technische Hürde gemeistert. Anleger achten jetzt auf diese Chart-Marken, da diese für den weiteren Verlauf von hoher Bedeutung sind.Die Bullen haben das Ruder wieder fest in der Hand und so präsentiert sich die Aktie von JinkoSolar diese Woche sehr stark. Nachdem der Titel am 19. August noch ein Mehrwochentief ...

