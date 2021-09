FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ENQUEST PRICE TARGET TO 30 (33) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 388 (355) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BOFA RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 581 (647) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2300 (2250) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 2325 (2350) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 450 (425) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SEVERFIELD PRICE TARGET TO 108 (105) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 6680 (6800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 445 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 2000 (2200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 200 (185) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de