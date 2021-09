EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Expansion

MySports unterstützt Sunrise UPC Wachstumsstrategie



03.09.2021 / 11:30



Sunrise UPC hat sein Sport-Engagement stark ausgebaut. Dank dem kombinierten Telekom- und TV-Know-how werden Fans sowie Zuschauerinnen und Zuschauer künftig noch stärker profitieren.

Seit der Lancierung im Jahr 2017 wächst MySports bei den Abozahlen kontinuierlich um durchschnittlich +30% pro Jahr.

MySports wird als «Home of Hockey» dank exklusiver Eishockey-Inhalte und eigener Sendeformate noch attraktiver.

MySports setzt noch stärker auf Emotionen: Mit «BackCheck - der Talk» lanciert MySports am 7. September 2021 eine neue Form der Sportunterhaltung. Jann Billeter erlebt mit der Sendung vom kommenden Dienstag seine Bildschirmtaufe bei MySports.

Homemade-Dokus, die Aktivitäten zur eNationalleague, der Podcast «PUCK OFF» und die Aktivitäten in den sozialen Medien werden weiter ausgebaut.

MySports überträgt ab dem 7. September exklusiv alle Spiele der National League und ausgewählte Swiss League Partien live. «Sport bringt Emotionen pur und gemeinsam Erlebtes verbindet uns. Unsere Engagements zeigen, dass wir das ernst nehmen und unseren Kundinnen und Kunden mehr bieten als die Konkurrenz. My Sports ist eine Erfolgsgeschichte. Exklusive Inhalte und emotionale Unterhaltung bringen viel Mehrwert. Im Zusammenspiel mit unseren TV-Angeboten trägt MySports viel zur Wahl und Treue der Kundinnen und Kunden bei. Und dank unserem kombinierten Telekom- und TV-Know-how heben wir uns künftig mit völlig neuen Fan- und Zuschauer-Erlebnissen noch deutlicher von unseren Mitbewerbern ab», fasst André Krause, CEO von Sunrise UPC, die strategische Bedeutung von MySports zusammen.

Präsenz im Sportbereich erheblich ausgebaut Mit dem bestehenden Engagement von Roger Federer, als neuer Main Partner von Swiss-Ski ab der Saison 2022/2023 und mit der Zusammenarbeit mit dem Athletes Network (athletes-network.com) hat Sunrise UPC seine Präsenz im Sportbereich zuletzt erheblich ausgebaut. Mit dem 5G Smart Stadium im Rahmen der Parterschaft mit dem FC Basel geht Sunrise UPC neue Wege, um das Fan-Erlebnis weiterzuentwickeln. Solche und andere Innovationen lassen sich auf weitere Sportarten wie Eishockey übertragen. Sunrise UPC setzt sich zum Ziel, Sport in den kommenden fünf Jahren mit den Möglichkeiten im Telekombereich für die MySports Zuschauerinnen und Zuschauer neu zu definieren. Mit der Verlängerung der Medienpartnerschaft mit der National League bleibt MySports das unangefochtene «Home of Hockey». Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden neu aktiv beteiligt und nebst Spielberichten vermittelt MySports vor allem Emotionen und exklusive Einblicke. Dazu wurden neue Formate entwickelt und bestehende ausgebaut. MySports ist nur noch ein Slapshot vom Saisonstart entfernt und garantiert Hochspannung - weit über das Eishockeyfeld hinaus. Ausserdem arbeitet MySports daran, zusätzliche Hockeyrechte für weitere internationale Wettbewerbe zu erlangen, um dadurch das Angebot für die Hockeyfans in der Schweiz noch breiter auszubauen. Mit dem Start seiner fünften Spielzeit erreicht MySports so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie noch nie. Dies dank der Verbreitung bei UPC und den Kabelnetzen des Suissedigital-Verbunds als MySports-Gründungsmitgleidern sowie mittlerweile auch via blue TV, im Sunrise TV Angebot und auf der Sky App.

«BackCheck - der Talk»: neues Format mit Emotionen und Herz Sport ist weit mehr, als nüchterne Fakten, Spielanalysen und ein Ergebnis. Deshalb setzt MySports in seinen Studios (Erlenbach, ZH und Rossens, FR) verstärkt auf das emotionale Erlebnis. Mit dem neuen Sendeformat «BackCheck - der Talk» kommt viel Herzblut zur Sportberichterstattung dazu. Moderatoren, Experten, Spieler, Klubverantwortliche und vor allem auch Fans kommen zu Wort und unterhalten sich über die Highlights der Spiele. Das Ganze wird parallel dazu via Twitch und YouTube online gestreamt, so dass alle die Möglichkeit haben, mitzuhören und sich einzubringen. Diesen völlig neuen Ansatz des Sportserlebnisses gibt es nur bei MySports.

eNationalleague, Social Media und Podcasts Auch in der neuen Hockey-Saison setzt MySports auf alternative Formate und baut diese weiter aus. Die eNationalleague findet auch dieses Jahr wieder statt. Die zweite Austragung der virtuellen Hockeymeisterschaft mit Beteiligung aller 13 aktuellen National League-Vereine startet im Oktober. Über die Social Media-Kanäle Facebook, Instagram, YouTube und Twitter werden die Fans laufend mit den aktuellsten News aus der Szene versorgt. Der beliebte Podcast «PUCK OFF» präsentiert pro Sendung über 1'500 Hörerinnen und Hörern Überraschungsgäste aus der Schweizer Hockeyszene und beleuchtet wöchentlich Themen, die mal mehr, mal weniger mit Eishockey zu tun haben. Für die Fans hat «PUCK OFF» zudem eine eigene Merchandising-Linie lanciert. Die hippen Hoddies stehen ab dem 7. September im MySports Merchandising Store shop.mysport.ch zum Verkauf. Das Angebot wird weiter ausgebaut.

Homemade-Dokus: «Willkomma Jann» zum Auftakt der neuen Spielzeit Die beliebten und anspruchsvollen Homemade-Dokumentationen bleiben ein fester Bestandteil der MySports Sendungen, in denen es viele spannende Einblicke in die Hintergründe der Schweizer Sportszene gibt. Die erste Homemade-Doku der aktuellen Saison porträtiert den neuen MySports Anchor Jann Billeter. Die dreiteilige Doku zeigt, wie die Redaktionskollegen Jann tief in die Hockeywelt eintauchen lassen, und wie er von den Cracks viel Neues erfährt. Die Premiere des ersten Teils von «Willkomma Jann» wird am Sonntag, 5. September 2021 ab 20:15 Uhr auf MySports One gezeigt. Mit dem Saisonstart am 7. September führt Jann Billeter dann die MySports Zuschauerinnen und Zuschauern erstmals durchs Programm. Der erfahrene TV-Macher hat seine Ideen bereits bei den neuen und ausgebauten Formaten von MySports eingebracht und wird auch zukünftig zusammen mit der Redaktionscrew intensiv daran arbeiten, MySports als Home of Hockey on- und offline zum 3600-Erlebnis für die Fans zu machen. Mit Jann Billeter werden also gleich mehrere Premieren gefeiert. TV-Daten zum Saisonstart National League 2021/2022 auf MySports One: Sonntag, 5. September 2021,

20:15 - 20:30 «Willkomma Jann» Dienstag, 7. September 2021,

19:00 - ca. 23:00 «Puck'n'Goal»

Studiospiel HC Ajoie vs. EHC Biel

