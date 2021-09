Unterföhring (ots) -- Ab 13. Oktober auf Sky Comedy sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Kreiert von Kevin Iso und Dan Perlman, die auch die Hauptrollen spielen- Eine Adaption ihrer digitalen Serie "Flatbush Misdemeanors"Die neue SHOWTIME®-Comedyserie "Willkommen in Flatbush, Brooklyn", kreiert und geschrieben von Kevin Iso ("High Fidelity") und Dan Perlman ("That's My Bus!") ist ab 13. Oktober immer mittwochs ab 21.05 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen. Parallel dazu gibt es wöchentlich zwei Episoden auf dem Streamingdienst Sky Tickt sowie über Sky Q auf Abruf. "Willkommen in Flatbush, Brooklyn" wurde kürzlich um eine zweite Staffel verlängert.Über "Willkommen in Flatbush, Brooklyn":Die neue halbstündige SHOWTIME®-Serie ist eine raue Komödie über das Stadtleben, in der Dan und Kevin Charaktere spielen, die in ihrer neuen Umgebung in Flatbush, Brooklyn, zurechtkommen müssen. Die Serie handelt von zwei langjährigen Freunden, die versuchen, ihre Vorbehalte aufzugeben und mit anderen in ihrer Umgebung in Kontakt zu treten."Willkommen in Flatbush, Brooklyn" ist eine Adaption der digitalen Serie "Flatbush Misdemeanors" von Iso und Perlman. Für ihre Arbeit als Drehbuchautoren, Regisseure und Hauptdarsteller der Kurzfilme, die die Grundlage der Serie bilden, gewannen Iso und Perlman den Preis für den besten nordamerikanischen Kurzfilm auf dem Londoner Filmfestival, und die erste Folge qualifizierte sich für den Oscar®, nachdem sie den Grand Jury Award für den besten narrativen Kurzfilm auf dem Florida Film Festival erhalten hatte. Wie bei den ursprünglichen Kurzfilmen werden viele der Rollen mit Schauspielern aus Brooklyn oder dem Viertel Flatbush besetzt, darunter Kristin Dodson ("The Shivering Truth") in der Rolle der Zayna, einer von Dans freimütigen Highschool-Schülern, Hassan Johnson ("The Wire") als Drew, ein kühner und direkter Mann, dessen Forderungen mit den Lebensgrundlagen von Kevin und Dan in Konflikt geraten, und Kareem Green als Kareem, Dans neuer Stiefvater und selbsternannter, ungewollter Führer durch Flatbush."Willkommen in Flatbush, Brooklyn" ist eine Koproduktion von SHOWTIME und Avalon ("Breeders", "Last Week Tonight with John Oliver"), die als federführendes Studio bei der Adaption der gleichnamigen digitalen Serie von Iso und Perlman fungieren. Produziert wird die Serie von Perlman und Iso, Nastaran Dibai ("Dear White People"), der als Showrunner fungiert, Justin Tipping ("Twenties"), der beim Pilotfilm Regie führt, sowie Richard Allen-Turner, Jon Thoday, David Martin und Chloe Pisello für Avalon. Den internationalen Vertrieb der Serie verantwortet ViacomCBS Global Distribution Group.Facts:Originaltitel: "Flatbush Misdemeanors", Comedyserie, 10 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2021. Creators und Autoren: Kevin Iso, Dan Perlman. Regie: Kevin Iso, Dan Perlman. Executive Producer: Dan Perlman, Kevin Iso, Richard Allen-Turner, Jon Thoday, David Martin, Chloe Pisello. Darsteller: Kevin Iso, Dan Perlman, Kristin Dodson, Hassan Johnson, Kareem Green, Kerry Coddett.Ausstrahlungstermine:Ab 13. Oktober 2021 immer mittwochs ab 21.05 Uhr mit zwei Episoden pro Woche auf Sky Comedy sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, SHOWTIME® und diversen Partnersendern sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.de.Über "Sky Comedy":Immun gegen schlechte Laune - denn Lachen ist gesund und Sky Comedy stärkt nicht nur die Abwehrkraft, sondern auch die Mundwinkel. Mit den beliebtesten Sitcom-Serien, den bekannten Comedy-Formaten von HBO, Showtime und mit vielen Sky Originals sowie als neues Zuhause des "Quatsch Comedy Club (https://www.sky.de/shows/quatsch-comedy-club-151376)" hat schlechte Laune keine Chance. Alle Inhalte von Sky Comedy sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbar.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5010591