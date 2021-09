Den Haag (www.fondscheck.de) - Als verantwortungsbewusster Investor weiß NN Investment Partners um seine Rolle als aktiver Anteilseigner, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Es sei NN IPs Anspruch, sich in die Unternehmen einzubringen und seine Stimmrechte auszuüben, um nachhaltiges Verhalten bei den investierten Unternehmen zu fördern. Die Ausübung des Stimmrechts sei dabei eine der effektivsten Möglichkeiten. In der Hauptversammlungssaison 2021 - die hinsichtlich der Häufigkeit virtueller Hauptversammlungen ein Novum gewesen sei - habe NN IP weltweit insgesamt 27.714 Stimmen abgegeben, darunter viele zugunsten ökologischer und sozialer Aktionärsanträge. Insgesamt habe NN IP in 4.232 Fällen gegen die Vorschläge des Vorstands gestimmt. ...

