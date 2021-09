Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat im August rund 3,2 Millionen Passagiere gezählt. Damit wurde bereits wieder die Hälfte des Vor-Corona-Niveaus erreicht. In den drei Sommer-Monaten Juni, Juli und August zusammen wurden rund acht Millionen Flugreisende abgefertigt. Die Fraport-Aktie reagiert freundlich. Fraport stellt sich nach dem Reiseaufschwung im Sommer auf eine schwächere Entwicklung in den kommenden Monaten ein. Schon im September und Oktober dürfte es wieder in Richtung 40 Prozent ...

