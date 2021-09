Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Begrenzter Bestand an geräumigen, bezugsfertigen Premium-Wohnungen und Markenresidenzen; starke Nachfrage durch die Vorliebe der Käufer für große WohnungenPanchshil Realty, einer der führenden indischen Bauträger für Luxusimmobilien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eines seiner stärksten Jahre in Bezug auf den Verkauf seines hochwertigen Wohnportfolios in Pune verzeichnet hat.Sagar Chordia, Direktor von Panchshil Realty, äußerte sich zu dem starken Umsatzanstieg: "In den letzten 18 Monaten haben wir aufgrund der extrem starken Nachfrage aus Mumbai ein phänomenales Umsatzwachstum in unserem Wohnsegment verzeichnet.Die durch die Pandemie ausgelösten Veränderungen des Lebensstils haben die Vorlieben der Käufer erheblich verändert und geprägt. Hauskäufer suchen jetzt nach geräumigeren Häusern mit genügend individuellem Platz für jedes Familienmitglied und der Möglichkeit, flexibel von zu Hause aus zu arbeiten. Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf dem Wohlbefinden und der Wellness, die größere Wohnräume bieten.""Es gibt nur ein sehr begrenztes Angebot an bezugsfertigen Premium-Wohnungen mit Flächen über 185 Quadratmetern, wie sie Panchshil typischerweise anbietet. Dies und die Tatsache, dass alle unsere einzigartigen Premium-Wohnungen und Markenresidenzen mit reichlich Gemeinschaftsflächen und einer Reihe von Lifestyle-Einrichtungen und Annehmlichkeiten ausgestattet sind, hat zu diesem starken Anstieg der Verkaufszahlen beigetragen", fügte er hinzu.Dieses spektakuläre Umsatzwachstum wurde trotz verschiedener Herausforderungen durch die Pandemie erzielt, darunter ein starker Anstieg der Kosten für wichtige Materialien wie Stahl, Zement, Aluminium und Kupfer, die im Bauwesen verwendet werden. Um diesen massiven Anstieg der Inputkosten auszugleichen, wurden die Wohnungspreise nur um 10 bis 12 % erhöht.Panchshil bietet eine Lösung aus einer Hand, die sich um alle Bedürfnisse kümmert, einschließlich Leasing, Käufer finden vor allem den Kauf eines Hauses in Panchshil als ein sehr starkes Angebot insgesamt.Das preisgekrönte Wohnportfolio von Panchshil umfasst unter anderem:- Panchshil Towers ist eine erstklassige Wohnanlage mit 9 Türmen, die sich über ein 5,6 Hektar großes Grundstück mit 60 % Freiflächen erstrecken, wo Technologie auf Luxus trifft. Dieses Projekt bietet 3,5 und 4,5 Schlafzimmer-Halle-Küche-Wohnungen (BHK). Vier der 9 Türme sind bezugsfertig und 250 Familien leben bereits hier.- yoopune ist eine atemberaubende Kollektion von bezugsfertigen 4,5 BHK-Markenresidenzen, die von Phillipe Starck, dem weltweit bekanntesten Designer, entworfen wurden. yoo ist ein Synonym für Luxusimmobilien in erstklassigen Lagen auf der ganzen Welt.- YOO Villas Pune ist Indiens erste und einzige bezugsfertige Villen-Enklave der Marke YOO und gleichzeitig das weltweit erste YOO Villas Projekt, das von der berühmten Designerin Kelly Hoppen gestaltet wurde. Dieses Projekt bietet 4 BHK und 5 BHK Optionen.- Trump Towers Pune verfügt über zwei markante Glasfassadentürme mit jeweils 23 Stockwerken und 46 spektakulären, einstöckigen 4,5 BHK-Wohnungen. Die Inneneinrichtung wurde von dem führenden italienischen Designer Matteo Nunziati entworfen. Das Projekt hat die Platin-Zertifizierung des Indian Green Building Council erhalten.- Das Eon Waterfront verfügt über exklusive 4,5 BHK-Apartments und liegt am Flussufer.Video: https://www.youtube.com/watch?v=VcXHHnquwPAPANCHSHILS GESCHÄFTE- Das gesamte fertiggestellte Immobilienportfolio von Panchshil Realty umfasst rund 2.136.769 Quadratmeter, weitere 1.858.060 Quadratmeter befinden sich in der Entwicklung.- Die drei Hauptgeschäftszweige des Unternehmens sind Wohnimmobilien, Gewerbeflächen und Gastgewerbe.- Das Portfolio von Gewerbeflächen umfasst die Bereiche Einzelhandel sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zu denen auch maßgeschneiderte Büroflächen, Sonderwirtschaftszonen, IT-Parks, integrierte Arbeitsbereiche, Einkaufszentren und gemischt genutzte Projekte gehören.- Panchshils Portfolio im Hotelgewerbe umfasst rund 1200 Zimmer mit führenden Marken wie The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood und Double Tree By Hilton.- Ein bedeutender Teil des Büroportfolios von Panchshil Realty ist im Blackstone Real Estate Private Equity Fund verankert, der von der Blackstone Group LP gesponsert und verwaltet wird.Informationen zu Panchshil RealtyGegründet im Jahr 2002, ist Panchshil Realty eine der besten Luxus-Immobilienmarken Indiens. Die Gruppe ist bekannt für ihre Führungsrolle und Exzellenz in der Immobilienentwicklung. Der Ansatz der Gruppe konzentriert sich auf die geplante Entwicklung, die Schaffung von Wertanlagen und die Gestaltung von Lifestyle-Erlebnissen durch Design und Architektur. Für mehr Informationen besuchen Sie: www.panchshil.com.Haftungsausschluss: Die Zeichnungen und Bilder dienen nur der Repräsentation. Die Ansichten und Bilder sind nur ein Vorschlag und unverbindlich und können sich noch ändern. Haftungsausschluss: Die Zeichnungen und Bilder dienen nur der Repräsentation. Die Ansichten und Bilder sind nur ein Vorschlag und unverbindlich und können sich noch ändern.