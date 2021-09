Der Impfstoff-Aktien-Index des AKTIONÄR hat zuletzt ein neues Rekordhoch erreicht. Dabei konnten in den vergangenen Tagen mit Dynavax und Valneva vor allem Papiere aus der zweiten Reihe überzeugen, während sich die Überflieger der vergangenen Monate, Moderna und BioNTech, eine Ruhepause gönnten. Nun gibt die Top-Position Moderna aber wieder Gas. Das Papier ging am Donnerastag mit einem Plus von knapp zwei Prozent auf 397,66 Dollar aus dem US-Handel.Beflügelt hat das Papier dabei die Zulassung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...