NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Volkswagen (VW) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Viele langfristig orientierte Anteilseigner sähen die Elektrostrategie des Autobauers als Hauptgrund für ihr Investment, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bisher sei die Absatzentwicklung in diesem Bereich aber deutlich weniger begeisternd als erhofft: Nach dem Verkauf von rund 200 000 Elektrofahrzeugen in den ersten sieben Monaten des Jahres müsste die Dynamik vor allem in China deutlich anziehen, um die Jahreszielmarke von 600 000 Fahrzeugen zu erreichen - Ellinghorst hält diese nicht mehr für erreichbar./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2021 / 23:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

