DJ MARKT-AUSBLICK/Nach Jackson Hole ist vor der EZB

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen hangeln sich derzeit von Notenbank- zu Notenbanktermin. Nachdem die Aktienmärkte die Rede des Präsidenten der US-Notenbank, Jerome Powell, gut überstanden haben, steht am kommenden Donnerstag die geldpolitische Entscheidung der EZB an. Hier geht es um die Frage, ob die EZB eine Reduzierung der Pandemie-Wertpapierkäufe (PEPP-Tapering) bekannt geben wird. Egal wie die Entscheidung ausfallen sollte: Ähnlich wie ihr Amtskollege Powell wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde sehr behutsam vorgehen, um die Finanzmärkte nicht zu verschrecken.

Nach den zuletzt falkenhaften Kommentaren einiger EZB-Ratsmitglieder könnte man glauben, dass ein Tapering mehr oder minder beschlossene Sache sei. Die Commerzbank verweist auf eine Umfrage unter Volkswirten laut der fast die Hälfte der Befragten damit rechnen, dass die EZB noch in diesem Quartal das Tapering bekannt geben wird. Wie die Commerzbank aber weiter ausführt, könnte diese Einschätzung durchaus auf einer Fehlinterpretation beruhen.

Eigentliches Tapering erst im vierten Quartal?

Die EZB werde am Donnerstag in jedem Fall beschließen, wie hoch die monatlichen Kaufvolumina beim PEPP im vierten Quartal ausfallen werden, und diese könnten tatsächlich geringer sein als bisher. "Das ist aber nicht zu verwechseln mit einer Ankündigung der EZB eines Tapering, denn dies hat die EZB als eine Politik definiert, 'bei der die Käufe allmählich auf Null zurückgehen', also als ein frühes Signal zur Beendigung der Käufe", merkt die Commerzbank an.

Die Commerzbank geht davon aus, dass die EZB das eigentliche Tapering erst im vierten Quartal bekannt geben wird und verweist dabei auf Aussagen der "EZB-Schwergewichte Lane und Villeroy". EZB-Chefvolkswirt Lane habe in einem Interview erklärt, der Rat benötige "keine große Vorlaufzeit" für eine Grundsatzentscheidung. Der französische Notenbankchef Villeroy betonte derweil in einem TV-Interview, die Entscheidung über das PEPP und was danach komme, sei "wahrscheinlich nichts für September".

Lieferketten-Probleme hartnäckiger als gedacht

Auf die Nicht-Ankündigung des Tapering dürften die Börsen durchaus mit einer gewissen Erleichterung reagieren. Der DAX könnte dann schnell wieder die Allzeithochs knapp über 16.000 Punkte in Angriff nehmen. Ein nachhaltiger Durchbruch zeichnet sich aber nicht ab. Zwar haben sich die Unternehmensgewinne in den vergangenen zwei Quartal viel besser als erwartet entwickelt, im zweiten Halbjahr droht allerdings eine Verlangsamung im Gleichklang mit der Weltkonjunktur.

Das Wirtschaftswachstum scheint seinen Höhepunkt überschritten zu haben. In China ist der offizielle Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor sogar unter die Expansionsschwelle gerutscht. Auch die Probleme in den Lieferketten erweisen sich als hartnäckiger als gedacht. Ein wichtiger Grund spielt dabei die Ausbreitung der Delta-Variante. Diesen Eindruck dürften auch die in der kommenden Woche anstehenden Zahlen zur deutschen Industrieproduktion unterstreichen - hier wird mit einem Nullwachstum gerechnet.

Bewertungen an den Börsen sind hoch - es fehlt an Alternativen

Gegen stark steigende Aktienkurse sprechen auch die hohen Bewertungen. Während der DAX mit einem KGV von knapp 14 noch vergleichsweise "moderat" gepreist ist, spielt der S&P-500 mit fast 23 in einer anderen Liga. Allerdings bleiben die Dividendenrenditen an den Aktienmärkten im Vergleich zu den Renditen an den Anleihemärkten weiterhin attraktiv. Das spricht klar gegen eine schärfere Korrektur an den Börsen, vor allem angesichts eines Mangels an Anlagealternativen.

Eine kleinere Korrektur dürfte in den kommenden Wochen aber anstehen. Das legen auch die impliziten Volatilitäten an den Terminmärkten nahe. Der Auslöser dürfte vermutlich die Tapering-Ankündigung durch die großen Notenbanken sein. Dieses wird kommen, vermutlich im vierten Quartal. Powell und Lagarde werden dabei sehr behutsam vorgehen. Mehr als ein kleiner Kursrutsch ist demnach nicht zu erwarten, der von den Anlegern schnell als Kaufgelegenheit aufgefasst werden dürfte. Die Geldpolitik wird auf sehr lange Zeit sehr expansiv bleiben.

