... Quartalszahlen. Der seit 2019 börsennotierte "Aufpasser" für digitale Aktivitäten (SaaS Incident Response Platform) zeigte zum Vorjahresquartal 33 % Umsatzwachstum auf 68 Mio. $. Das internationale Geschäft wuchs um 41 %.



Für das Gesamtjahr werden Erlöse zwischen 273 und 276 Mio. $ angepeilt. Man wird für das laufende Jahr einen Verlust je Aktie zwischen 0,35 und 0,39 $ schreiben, so das Unternehmen.



Börsianer reagierten positiv auf Zahlen und Aussichten. Vorbörslich zieht die PD-Aktie in den USA + 14,2 % an, das sind 50,61 $ und eine Marktkapitalisierung von 4,2 Mrd. $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



