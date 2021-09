Die StarchefBox ist aus der Sommerpause zurück und trumpft mächtig auf: Es gibt nicht nur brandneue Dinnerboxen, sondern auch die erste Oktoberfest-Box - mit allem, was das Feinschmeckerherz begehrt. Und es wird sogar noch eins draufgesetzt: Die The Taste-Box ist DIE Kochbox zu Deutschlands größter Kochshow. Nie war es so einfach, kochen zu lernen!Mit dem Sternekoch zum perfekten KocherlebnisPer Videocoaching lernen Sie, wie man den perfekten Löffel kreiert. In der exklusiven The Taste-Box finden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...