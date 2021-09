Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Sicht auf die kommenden Monate ist etwas weniger klar als bisher, so die Analysten der Weberbank.Steigende Infektionszahlen, steigende Inflation und anhaltende Probleme in den Lieferketten würden den Ausblick belasten.Seit Beginn der COVID-19 Pandemie im Winter 2020 habe es drei wesentliche Triebfedern für die dynamische Aufwärtsbewegung gegeben, die man an den Kapitalmärkten erlebt habe. Den ersten Impuls hätten die Notenbanken mit zusätzlicher Liquidität in nie dagewesener Größenordnung gesetzt, vor allem über den Aufkauf von Staats- und Unternehmensanleihen. Die zweite wichtige Säule hätten staatliche Hilfsprogramme und Investitionspakete gebildet, die erst die Volkswirtschaften stabilisiert und dann stimuliert hätten. Die dritte und für die nachhaltige Bewältigung der Krise wichtigste Größe hätten die neuen Impfstoffe dargestellt, die den Marktteilnehmern jede Menge Zuversicht gegeben hätten. Alle drei Triebfedern hätten deutlich an Schubkraft verloren. ...

