DJ Lufthansa-Konzern bestellt Jörg Eberhart zum Strategiechef

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat den Air-Dolomiti-Chef Jörg Eberhart zum Strategiechef bestellt. Eberhart werde die Position "Head of Strategy & Organizational Development" der Lufthansa Group zum 1. Oktober antreten, teilte der Konzern mit. Er tritt die Nachfolge von William Wilms an, der zum 1. September in den Vorstand der Lufthansa Technik berufen wurde.

Der Wirtschaftswissenschaftler und Pilot Eberhard ist den Angaben zufolge seit 2014 als Präsident und CEO von Air Dolomiti tätig. In dieser Zeit war er ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung von Lufthansa Cityline. Zuvor hatte er verschiedene leitende Positionen bei Lufthansa inne.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2021 08:24 ET (12:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.