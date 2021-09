DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. September (37. KW)

=== M O N T A G, 13. September 2021 *** 7:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt *** 7:30 DE/Hannover Rück SE, Überblick zur Lage des Rückversicherungsmarktes und Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde im Januar 2022 (09:00 Telefonkonferenz) 8:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading Update, London 10:00 LU/Lakestar Spac I SE, HV zu Fusion mit Berliner Ferienwohnungs-Suchmaschine HomeToGo, Luxemburg *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage September - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D I E N S T A G, 14. September 2021 *** 8:00 GB/Arbeitsmarktdaten August 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR 12:00 FR/OECD, Frühindikator August *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 14:30 US/Verbraucherpreise August *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - EU/EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Rede zur Lage der EU, Brüssel M I T T W O C H, 15. September 2021 *** 4:00 CN/Industrieproduktion August *** 7:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin *** 7:35 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H, A Coruna *** 8:00 GB/Verbraucherpreise August *** 8:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 3Q, Stockholm *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an IMFS Policy Seminar zur neuen geldpolitischen Strategie der EZB D O N N E R S T A G, 16. September 2021 7:30 DE/Suse SA, Ergebnis 3Q, Nürnberg 7:30 DE/Pharma SGP Holding SE, Ergebnis 1H, Gräfelfing *** 8:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juli/August 9:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (September) *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli 11:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Verwendung von EA189-Dieselmotoren durch Audi und die Bemessung des Nutzungsvorteils beim Leasing, Karlsruhe 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Veranstaltung Bankendialog zum Thema "Wer finanziert die Transformation der Wirtschaft? - Die Rolle der Finanzmarkt-regulierung", Berlin *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August *** 16:00 US/Lagerbestände Juli F R E I T A G, 17. September 2021 *** 8:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli 9:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juli *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (1. Umfrage) *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (S&P); Europäische Union (Moody's); Portugal (Moody's); Spanien (S&P) - CH/Die am 1.9. vorgenommenen Änderungen in der Zusammensetzung von Stoxx-Indizes in Europa werden nach Handelsschluss wirksam - DE/Die am 3.9. bekanntgegebenen Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse (Erweiterung DAX auf 40 von 30 und Verkleinerung des MDAX auf 50 von 60) werden nach Handelsschluss wirksam S O N N T A G, 19. September 2021 *** 20:15 DE/CDU-Chef Laschet, SPD-Kanzlerkandidat Scholz und Grünen-Chefin Baerbock, Kanzler-Triell bei ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 ===

