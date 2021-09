DGAP-News: Lena Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

Lena Beteiligungs AG: Großaktionärin Trade & Value AG startet Verhandlungen über Verkauf ihrer Beteiligung an der Lena Beteiligungs AG



03.09.2021 / 16:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Oldenburg, den 03. September 2021 - Der Vorstand der Lena Beteiligungs AG wurde heute, am 03. September 2021, darüber informiert, dass der Vorstand der Trade & Value AG in Verhandlungen über die Veräußerung ihrer 45,3-prozentigen Beteiligung an der Lena Beteiligungs AG eingetreten ist.

Die Lena Beteiligungs AG im Profil Die im Juli 2005 gegründete Lena Beteiligungs AG investiert branchenübergreifend in ausgewählte Beteiligungen aus dem nationalen und internationalen Nebenwertebereich. Zudem besitzt die Gesellschaft drei Grundstücke in Portugal. Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Lena Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Lena Beteiligungs AG dar.





Kontakt:

Lena Beteiligungs AG

Marco Herack

Vorstandsassistent

Elimarstr. 4

26135 Oldenburg

