Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nordex. Mittlerweile läuft der dritte Versuch, die mittelfristige Korrektur in der Nordex-Aktie seit April zu beenden. Auf dem Supportbereich ab ca. 16 Euro gab es in der Nordex-Aktie in den vergangenen Monaten mehrfach den Versuch, die im April gestartete Korrektur zu beenden. Damals bissen sich die Käufer im Widerstandsbereich ab ca. 26,55 Euro die Zähne aus. Bei den Verkäufen steht Varta im Fokus. Das Bankhaus Metzler setzt in einer Auftaktstudie zu Varta ein Kursziel von nur 106 Euro an, was einen Rutsch auf das Niveau von vergangenem November bedeuten würde. Analyst Stephan Bonhage befürchtet, dass ungünstige Entwicklungen bei Preisen und Produktmix das Wachstum überschatten. Zudem sieht er die hohe Abhängigkeit insbesondere von Apple als Kunden kritisch. Die Wachstumsstory des Batterieherstellers verblasse, so Analyst Bonhage.