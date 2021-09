Die Erfolgsgeschichte von Apple scheint nie enden zu wollen. Mitte August hatte der Kurs die Marke von 150 US-Dollar überschritten und die Rekordrally hält an: Am ersten Handelstag im September waren die Papiere in der Spitze bis fast an die 155-Dollar-Marke angezogen. Und laut den Analysten soll dies noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. In der Nähe dieses Rekordniveaus verblieben die Apple-Aktien auch zum Wochenschluss: Die Anteilsscheine wurden am Freitag an der Technologiebörse ...

