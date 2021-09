Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,07% auf 2994,85, davor 6 Tage im Plus (0,38% Zuwachs von 2985,56 auf 2996,8), Österreichische Post +1,18% auf 38,5, davor 6 Tage im Minus (-4,99% Verlust von 40,05 auf 38,05), ATX Prime -0,02% auf 1854,94, davor 5 Tage im Plus (1,74% Zuwachs von 1823,53 auf 1855,31), Porr -0,11% auf 17,46, davor 4 Tage im Plus (6,59% Zuwachs von 16,4 auf 17,48), ATX -0,08% auf 3662,06, davor 3 Tage im Plus (1,59% Zuwachs von 3607,4 auf 3664,87), ATX TR -0,08% auf 7338, davor 3 Tage im Plus (1,59% Zuwachs von 7228,47 auf 7343,64), Cleen Energy 0% auf 7,5, davor 3 Tage im Plus (8,7% Zuwachs von 6,9 auf 7,5), SBO -1,54% auf 31,9, davor 3 Tage im Plus (2,86% Zuwachs von 31,5 auf 32,4). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Österreichische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...