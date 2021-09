Der EuroStoxx50 fällt um 0,71 Prozent auf 4201,98 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies aber dennoch ein Plus von 0,26 Prozent.Paris / London - Mit Enttäuschung aufgenommene Daten vom US-Arbeitsmarkt haben den EuroStoxx 50 am Freitag belastet. Der Leitindex der Eurozone fiel um 0,71 Prozent auf 4201,98 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies aber dennoch ein Plus von 0,26 Prozent. Auf Länderebene ging es für den Pariser Leitindex Cac 40 am Freitag etwas deutlicher um 1,08 Prozent auf 6689,99 Punkte nach unten.

